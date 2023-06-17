Агент Чистякова: интерес со стороны клубов есть, но предложений нет
- РИА Новости
«Дима — футболист «Зенита», никто не думает об уходе из клуба. Интерес к нему есть, но ничего конкретного вообще нет. Клуб рассчитывает на него, нет никаких проблем», — цитирует Талаева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне игрок принял участие в 33 матчах «Зенита» во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2,5 млн.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, выступавший на правах аренды за «Крылья Советов», в ближайшее время станет игроком «Зенита».