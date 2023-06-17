Белоус: Кузяев потянет уровень «Бешикташа», это неплохой вариант для него
- РИА Новости
«Сначала Далер Кузяев должен определиться нужно ли ему переходить в «Бешикташ» или нет. Этот клуб играет в еврокубках. Если у Далера есть возможность играть в чемпионате Турции, то это неплохой вариант», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».
Как сообщает Sabah, кандидатура россиянина находится на утверждении главного тренера Шенола Гюнеша. Если он одобрит трансфер, то переход будет оформлен.
В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах.
Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее отец Кузяева назвал слухами информацию о предложении «Бешикташа».