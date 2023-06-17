Белоус: Кузяев потянет уровень «Бешикташа», это неплохой вариант для него

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Бешикташ».

«Сначала Далер Кузяев должен определиться нужно ли ему переходить в «Бешикташ» или нет. Этот клуб играет в еврокубках. Если у Далера есть возможность играть в чемпионате Турции, то это неплохой вариант», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

Как сообщает Sabah, кандидатура россиянина находится на утверждении главного тренера Шенола Гюнеша. Если он одобрит трансфер, то переход будет оформлен.

В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее отец Кузяева назвал слухами информацию о предложении «Бешикташа».