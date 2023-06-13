Оправданный риск: Личка может покинуть «Оренбург» и возглавить «Динамо»

Марцел Личка в ближайшее время может возглавить «Динамо». По информации СМИ, москвичи готовы заплатить за тренера €1 млн в качестве отступных и подписать с ним контракт на три года. Под его руководством «Оренбург» в завершившемся сезоне РПЛ демонстрировал зрелищный футбол и забил 58 мячей. С другой стороны, 45-летний специалист, если не брать период в Белоруссии, не работал с топ-клубами и рискует пойти по пути Миодрага Божовича, который в своё время провалился как в «Динамо», так и в «Локомотиве».

Информация о возможном приходе Марцела Лички в московское «Динамо» стала главным событием дня в отечественном футболе. Причём об этом сообщили сразу несколько источников. По данным одного из них, бело-голубые заплатят «Оренбургу» €1 млн в качестве отступных, а тренер подпишет контракт на три года с аналогичным окладом. В прежней же команде соотечественника якобы заменит экс-хавбек ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик, сейчас трудящийся в «Теплице». Несмотря на то что Личка не подтвердил данные слухи, за него это сделал возможный сменщик.

«Это правда, действительно веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела. Я слышал, что он может уйти в «Динамо». Общался с руководством «Оренбурга», но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка», — приводит слова Ярошика «Чемпионат».

На первый взгляд, сотрудничество 45-летнего специалиста и москвичей выглядит любопытно, ведь «Оренбург» стал главным открытием завершившегося сезона РПЛ. Едва вернувшись в элитный дивизион, коллектив занял высокое для себя седьмое место, совсем немного отстав от призовой тройки.

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Но главное — новичок показывал смелый атакующий футбол и влюбил в себя многих сторонних болельщиков. Например, по количеству забитых голов (58) он уступил только «Зениту», «Краснодару» и «Спартаку», а по среднему числу ударов за матч в национальном первенстве (16,1) расположился на третьей строчке. Впрочем, и пропускал он немало (55) — 14-я позиция в лиге. Таким образом, в среднем во встречах команды забивалось 3,7 мяча.

Особенно хорошо «Оренбург» смотрелся в домашних стенах, где набрал 33 очка из 46. На его стадионе регулярно оступались и гранды («Зенит» — 2:2, ЦСКА — 2:2, «Спартак» — 2:0, «Ростов» — 2:2, «Краснодар» — 5:1, «Динамо» — 3:0).

Личке удалось раскрыть многих футболистов, о которых до того практически ничего не слышали. И речь не только о латиноамериканцах, через которых действительно шла вся атакующая игра. Владимир Писарский отметился в общей сложности 17 голами в РПЛ и Кубке страны и зимой перебрался в «Крылья Советов». Заменивший его на острие Дмитрий Воробьёв — девятью. Александр Эктов, ещё несколько лет назад выступавший в низших дивизионах, отлично выглядел на правом краю обороны и уже пошёл на повышение в «Краснодар». Важно, что, обладая не самым сильным подбором исполнителей, чех выжал из них максимум.

В дебютном сезоне в России он тоже дал результат. Тогда «Оренбург» занял второе место в ФНЛ и добился повышения в классе, но был лишён этого права из-за несоответствия требованиям домашней арены. Добился успеха он и в Белоруссии, где за полтора года в брестском «Динамо» стал чемпионом страны и завоевал Суперкубок.

Таким образом работа с московским «Динамо» станет для наставника закономерным шагом вперёд. Бело-голубые же вернутся к стратегии выбора тренеров, от которой отошли, назначив Славишу Йокановича. Личка, как и Сандро Шварц, попытается построить современный атакующий футбол с высоким прессингом. Для понимания картины: по последнему показателю «Оренбург» в завершившемся розыгрыше РПЛ попал в топ-5.

Однако одна из главных интриг будет заключаться в том, насколько руководство до конца поддержит тренера, ведь на старте сезона его подопечным может не хватать стабильности, пока они будут привыкать к принципиально иным требованиям. Тому же Йокановичу, в отличие от предшественника, доверия явно не хватило. Как только результаты весной пошли на спад, его не стеснялись открыто критиковать через СМИ. Так, генеральный директор Павел Пивоваров после поражения от «Сочи» посоветовал задавать вопросы сербу и посетовал на недостаток старания у его подопечных. А член совета директоров Дмитрий Гафин после осечки в противостоянии с «Факелом» подчёркивал, что тренер рискует быть уволенным, если бело-голубые не закончат национальное первенство в топ-3.

Отношение руководителей передавалось игрокам. Уже в мае вратарь Игорь Лещук заявил, что команда при Йокановиче демонстрировала скучный непонятный футбол и на занятиях выполняла одни и те же упражнения. А защитник Дмитрий Скопинцев был неприятно удивлён тем фактом, что специалист уехал, не попрощавшись с футболистами. С другой стороны, понять их можно, ведь с третьей строчки в прошлом сезоне команда скатилась на девятую.

В случае же с Личкой в клубе прекрасно понимают, какого специалиста берут и что за футбол он будет прививать. К тому же, в отличие от некоторых других кандидатов, имена которых фигурировали в СМИ, Марцел отлично знает как лигу, так и русский язык, и ему понадобится существенно меньше времени на адаптацию.

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Но, разумеется, нет гарантий, что у чеха, который показывал отличные результаты в скромном и не ставящем перед собой серьёзных задач «Оренбурге», всё сложится в коллективе иного калибра. Достаточно примеров, когда тренеры, хорошо зарекомендовавшие себя в клубах средней руки, проваливались в грандах.

Самым очевидным является Миодраг Божович, со своими командами проведший почти 300 встреч в РПЛ. Во главе «Амкара» он занимал четвёртое место в чемпионате и добирался до финала Кубка страны. С «Москвой» боролся за медали. С «Ростовом» всё же завоевал Кубок России. Однако два захода в столичные топ-клубы получились неудачными. Причём в 2010—2011 годах ему довелось поработать с «Динамо». В первом сезоне он занял седьмое место в национальном первенстве, а в следующем был отправлен в отставку после пяти туров. Период в «Локомотиве» в 2014—2015 годах также сложно назвать удачным. Черногорец продержался всего семь месяцев и, не добившись особых успехов, покинул стан железнодорожников.

С другой стороны, у Лички есть небольшой опыт работы с грандом, пусть и в Белоруссии. Летом 2018-го он вынужденно возглавил брестское «Динамо», хотя изначально приходил в команду в качестве помощника Радослава Латала. В непростой ситуации чеху удалось найти общий язык со всеми лидерами и сплотить команду, а зимой его назначили главным уже без приставки «и. о.». В результате брестчане в 2019-м выиграли Суперкубок и чемпионат страны. К слову, отличные отношения у Марцела сложились и с главной звездой — Артёмом Милевским, которого он до сих пор вспоминает с теплотой.

Да и в составе бело-голубых сейчас нет такого количества заслуженных исполнителей, как в 2010-м, когда свой шанс получил Божович. При всём уважении Арсен Захарян, Константин Тюкавин и даже Фёдор Смолов не являются ровней Кевину Кураньи, Андрею Воронину, Александру Кержакову, Дмитрию Хохлову и другим. А коммуникабельному и знающему язык чеху будет намного проще найти общий язык с молодёжью, чем тому же Йокановичу.

Однако и здесь есть свои но. Одно дело — ставить смелый футбол в «Оренбурге», где можно порой позволить себе пропустить три-четыре мяча, выпуская на поле нескольких латиноамериканцев. И совсем другое — работа в «Динамо», где каждый матч внимательно разбирается болельщиками и экспертами, а каждый сезон ставится задача бороться за медали.

Поэтому важно, чтобы в случае подписания соглашения с чехом клуб укрепил проблемные позиции. В первую очередь это касается центра обороны. Несмотря на приобретение Роберто Фернандеса, Николаса Маричала и Милана Майсторовича, эта зона в минувшем сезоне казалась едва ли не самой проблемной. Сабе Сазонову откровенно не хватало надёжного и опытного партнёра, как Фабиан Бальбуэна и Иван Ордец.

Зато с появлением Лички не исключено подписание недорогих, но качественных легионеров. Вполне вероятно, бело-голубые по рекомендации специалиста возьмут кого-то из его бывших подопечных — например, быстрого техничного левого вингера Химми Марина, набравшего 12 очков (7 голов + 5 передач) в завершившемся сезоне.