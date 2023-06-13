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Колыванов: Личка должен понимать, что в «Динамо» ждут результата

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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, с чем столкнётся чешский специалист Марцел Личка, если станет главным тренером бело-голубых.
Колыванов: Личка должен понимать, что в «Динамо» ждут результата
  • Gettyimages.ru

«Успех Марцела Лички в «Динамо» будет зависеть только от того, как он подготовит команду к новому сезону. В какой футбол будут играть его футболисты, какой тактический рисунок игры он будет подбирать новым для себя футболистам. Не думаю, что он кардинально что-то поменяет, если возглавит бело-голубых. Мне кажется, атакующий футбол приедет из «Оренбурга» в Москву вместе с Личкой, если он решится на переезд. Потому что такой футбол, на мой взгляд, подойдёт «Динамо»», — заявил Колыванов RT.

Он подчеркнул, что, чтобы играть на результат, нужно действовать высоко.

«Но для этого важно понимать, что нужна очень хорошая физическая подготовка на сборах. Это очень энергозатратный футбол. Это прессинг, это постоянное давление на оборону соперника. Так что физика — важный аспект», — добавил Колыванов.

По его словам, немаловажно, чтобы динамовцы прониклись идеями Лички, действовали с самоотдачей.

«Всё-таки молодёжи свойственно два-три матча провести на высоком уровне, а потом проваливаться. Также клубу необходимо усиление в защите, нужна хорошая трансферная кампания. Как минимум два хороших центральных защитника нужны для того, чтобы не пропускать так много, как пропустил его «Оренбург». Марцел должен всё это понимать, прежде чем идти в такой большой клуб, где всегда рассчитывают на результат, а не просто на красивый футбол», — заключил Колыванов.

Ранее Колыванов заявил, что Личка справится с давлением в «Динамо».

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