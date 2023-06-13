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Колыванов: Личка справится с давлением в «Динамо»

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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов рассказал, как относится к возможному назначению чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.
Колыванов: Личка справится с давлением в «Динамо»
  • РИА Новости

«Марцел Личка провёл очень хорошую работу в «Оренбурге». В этом сезоне команда показывала красивый атакующий футбол. Они всегда старались играть на победу и всегда действовали на поле смело. Но нужно понимать, что в «Динамо» всегда требуют результат и нацелены на верх турнирной таблицы. Справится ли он с таким давлением? Я думаю, да. Потому что он очень смелый и ответственный специалист», — сказал Колыванов RT.

По его мнению, в составе бело-голубых очень много талантливых и молодых исполнителей, которым после такого провального сезона нужна перезагрузка и нужен тренер, способный собрать игроков и настроить на победы.

«Похожая ситуация была в «Локомотиве», когда они поменяли тренера в середине сезона. Железнодорожники сделали ставку на Михаила Галактионова, и она сыграла. Команда выправила положение. Думаю, что здесь будет такая же история. Так что Личка — отличный вариант для нынешнего «Динамо», — сказал RT.

Ранее сообщалось, что бывший защитник ЦСКА Иржи Ярошик подтвердил, что может заменить Личку на посту главного тренера «Оренбурга».

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