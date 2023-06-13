Ярошик подтвердил, что может возглавить «Оренбург», если Личка уйдёт в «Динамо»
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«Это правда, я веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в «Динамо». Я общался с руководством «Оренбурга», но надо дождаться решения клуба», — цитирует Ярошика Metaratings.
По информации «Чемпионата», «Динамо» заплатит «Оренбургу» €1 млн за Личку.
Соглашение специалиста с «Оренбургом» рассчитано до конца сезона-2023/24. Он возглавляет команду с августа 2020 года. Клуб занял седьмое место в РПЛ.
Ранее стало известно, что в «Оренбурге» опровергли информацию об уходе Лички в «Динамо».