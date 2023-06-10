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Наставник «Оренбурга» Личка: с нами бы Писарский забил минимум 20 голов в сезоне

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил результативность экс-нападающего команды Владимира Писарского.
Наставник «Оренбурга» Личка: с нами бы Писарский забил минимум 20 голов в сезоне
  • Gettyimages.ru

«Я бы был больше рад, если бы он остался до конца сезона. С нами бы он забил минимум 20 голов в сезоне. Но такое решение всегда принимает игрок», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс»

Он также пожелал удачи футболисту в новом сезоне.

В сезоне-2022/23 Писарский провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи. 9 июня футболист получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества, ранее игрок выступал под фамилией Сычевой. 

Ранее представитель Писарского Виктор Панченко высказался о переходе своего клиента в стан самарского клуба.

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