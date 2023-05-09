Представитель Писарского: переход Владимира в «Крылья Советов» — большая ошибка

Представитель нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского Виктор Панченко высказался о переходе своего клиента в стан самарского клуба.

«Изначально я объяснял Писарскому насчёт перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой. Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, это действительно ошибка. Теперь и о «Зените» можно забыть», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Писарский провёл 33 матча за «Крылья Советов» и «Оренбург», забил 20 голов и сделал три результативные передачи во всех турнирах.

Его контракт с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Писарский рассказал о критике в свой адрес.