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Представитель Писарского: переход Владимира в «Крылья Советов» — большая ошибка

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Представитель нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского Виктор Панченко высказался о переходе своего клиента в стан самарского клуба.
Представитель Писарского: переход Владимира в «Крылья Советов» — большая ошибка
  • РИА Новости

«Изначально я объяснял Писарскому насчёт перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой. Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, это действительно ошибка. Теперь и о «Зените» можно забыть», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Писарский провёл 33 матча за «Крылья Советов» и «Оренбург», забил 20 голов и сделал три результативные передачи во всех турнирах.

Его контракт с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. 

Ранее Писарский рассказал о критике в свой адрес.

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