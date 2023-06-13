Личка — о предложении возглавить «Динамо»: мне об этом ничего не известно

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сообщил, что не получал предложение возглавить московское «Динамо».

«Мне об этом ничего не известно. Я про это сейчас говорить не хочу, так как нахожусь в отпуске. У меня текущий контракт с «Оренбургом», ничего больше не хочу говорить», — цитирует Личку Metaratings.

По информации СМИ, чешский специалист в ближайшее время может стать главным тренером «Динамо».

«Оренбург» финишировал на седьмом месте в чемпионате России сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что бывший защитник ЦСКА Иржи Ярошик подтвердил, что может заменить Личку на посту главного тренера «Оренбурга».