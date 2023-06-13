Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Личка — о предложении возглавить «Динамо»: мне об этом ничего не известно

Короткая ссылка
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка сообщил, что не получал предложение возглавить московское «Динамо».
Личка — о предложении возглавить «Динамо»: мне об этом ничего не известно
  • РИА Новости

«Мне об этом ничего не известно. Я про это сейчас говорить не хочу, так как нахожусь в отпуске. У меня текущий контракт с «Оренбургом», ничего больше не хочу говорить», — цитирует Личку Metaratings.

По информации СМИ, чешский специалист в ближайшее время может стать главным тренером «Динамо».

«Оренбург» финишировал на седьмом месте в чемпионате России сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что бывший защитник ЦСКА Иржи Ярошик подтвердил, что может заменить Личку на посту главного тренера «Оренбурга».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить