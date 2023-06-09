ЦСКА объявил о подписании контракта с Дивеевым до 2028 года

Столичный ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Игорем Дивеевым.

Соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года, сообщается в пресс-службе красно-синих.

В сезоне-2022/23 Дивеев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Его действующее соглашение с красно-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, станет ли суперфинал Кубка России с «Краснодаром» самым важным матчем в его карьере.