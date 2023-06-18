Нагорных: Самошников поможет «Локомотиву» повысить конкуренцию в линии обороны

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал приобретение защитника Ильи Самошникова значимым усилением для московской команды.

«Нам нужны футболисты с высоким уровнем самоотдачи. Защитники, способные не только отрабатывать в обороне, но и поддерживать давление в атакующих действиях команды. Илья как раз обладает всеми этими качествами. Рады видеть его в «Локомотиве», — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Самошников — добротный защитник.

«Уверен, он впишется в команду Михаила Галактионова и станет своим для наших болельщиков», — добавил Нагорных.

Как сообщает пресс-служба клуба, Самошников подписал контракт с «Локомотивом» до конца июня 2026 года.

В прошедшем сезоне защитник забил два мяча и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за казанцев во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет подписать хавбека «Оренбурга» Веру после срыва трансфера Коваленко.