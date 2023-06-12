Бабаев заявил, что один из пунктов контракта Дивеева — опция «в Европу»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что в новом контракте защитника Игоря Дивеева с армейцами прописаны отступные определённых европейских команд.

«Деталей и нюансов было много, в частности один из пунктов — опция «в Европу». Игорь, как и многие футболисты, мечтал попробовать свои силы там. Эта опция будет реализована в случае появления предложений», — цитирует Бабаева РИА Новости.

9 июня в пресс-службе красно-синих сообщили о продлении соглашения с 23-летним футболистом. Новый контракт рассчитан до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Дивеев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Его действующее соглашение с красно-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее Дивеев заявил, что переговоры по новому контракту с армейским клубом прошли трудно.