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Дивеев: тяжёлые переговоры с ЦСКА по новому контракту сказались на эмоциональном состоянии

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что переговоры по новому контракту с армейским клубом прошли трудно.
Дивеев: тяжёлые переговоры с ЦСКА по новому контракту сказались на эмоциональном состоянии
  • РИА Новости

«Были тяжёлые, долгие переговоры. Может быть, это как-то сказывалось на моей игре, потому что эмоционально было тяжеловато. Ты готовишься к игре, а в подсознании есть, что не продлил контракт», — цитирует Дивеева пресс-служба армейского клуба.

По его словам, сейчас все футболисты ЦСКА ждут матч за Кубок России с «Краснодаром» (11 июня).

«Жду болельщиков, чтобы они создали атмосферу ЦСКА, гнали нас вперёд, а мы обязаны выигрывать кубок», — добавил Дивеев.

9 июня в пресс-службе красно-синих сообщили о продлении соглашения с 23-летним футболистом. Новый контракт рассчитан до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Дивеев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Его действующее соглашение с красно-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее Адем Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос о возвращении футболиста в ЦСКА.

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