Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гендиректор «Факела» Асхабадзе: Свинов возвращается в «Спартак»

Короткая ссылка
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что воронежский клуб не будет продлевать аренду вратаря московского «Спартака» Ильи Свинова.
Гендиректор «Факела» Асхабадзе: Свинов возвращается в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Да, аренда Ильи заканчивается, он возвращается в «Спартак». На этом точка. Мне кажется, что мы и так сделали интересные вещи с точки зрения футбольного менеджмента. Для нас это огромный плюс», — цитирует Асхабадзе «Матч ТВ».

Голкипер Свинов выступает в воронежской команде на правах аренды до 30 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 за «Факел» футболист провёл 24 матча, семь из которых — на ноль. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в €800 тыс.

Ранее бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев высказался о перспективах красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить