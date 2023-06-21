Гендиректор «Факела» Асхабадзе: Свинов возвращается в «Спартак»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что воронежский клуб не будет продлевать аренду вратаря московского «Спартака» Ильи Свинова.

«Да, аренда Ильи заканчивается, он возвращается в «Спартак». На этом точка. Мне кажется, что мы и так сделали интересные вещи с точки зрения футбольного менеджмента. Для нас это огромный плюс», — цитирует Асхабадзе «Матч ТВ».

Голкипер Свинов выступает в воронежской команде на правах аренды до 30 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 за «Факел» футболист провёл 24 матча, семь из которых — на ноль. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в €800 тыс.

Ранее бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев высказался о перспективах красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ).