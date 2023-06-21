Тигиев объяснил, почему «Спартак» скоро будет править в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев высказался о перспективах красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Спартак» скоро будет править в РПЛ, потому что там самая мощная молодёжь. Сейчас ребята наберутся опыта, и они не то что будут конкурировать с «Зенитом», а будут первыми», — цитирует Тигиева Metaratings.

По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место занял ЦСКА, который в последнем туре разгромил «Ростов», оставив подопечных Валерия Карпина за пределами топ-3. Замкнул тройку призёров РПЛ «Спартак», уступивший в заключительном туре «Крыльям Советов».

Ранее сообщалось, что в РФС остались довольны итогами сезона-2022/23.