Юрист «Спартака» Завьялова допустила оформление Промесом российского гражданства

Юрист столичного «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что решение суда по делу о нападении может повлиять на возможное получение российского гражданства нидерландским футболистом московского клуба Квинси Промесом.

«У нас нет никаких условий, ограничивающих Промеса в получении российского гражданства. Есть квота, есть определённый пакет документов, предусмотренный законодательством РФ. Де-факто он не осуждён, поэтому пока может это сделать. Всё будет зависеть от решения суда», — цитирует Завьялову РИА Новости.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что «Спартаку» нужно расставаться с Промесом.