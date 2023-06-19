Юрист «Спартака» Завьялова допустила оформление Промесом российского гражданства
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«У нас нет никаких условий, ограничивающих Промеса в получении российского гражданства. Есть квота, есть определённый пакет документов, предусмотренный законодательством РФ. Де-факто он не осуждён, поэтому пока может это сделать. Всё будет зависеть от решения суда», — цитирует Завьялову РИА Новости.
Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.
В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).
Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что «Спартаку» нужно расставаться с Промесом.