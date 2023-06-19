Смородская: «Спартаку» нужно расставаться с Промесом

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что «Спартаку» нужно расставаться с нападающим Квинси Промесом, который совершил преступление.

«Спартаку» нужно расставаться с Промесом!

Человек совершил преступление. Если он хороший футболист, но преступник, то держать его в команде не очень хорошо. Квинси осуждён судом, потому что совершил преступление. Это его не первое судебное разбирательство», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее Червиченко заявил, что Промес надолго застрял в России.