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Червиченко: Промес надолго застрял в России

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение что нападающий «Спартака» Квинси Промес останется в России из-за дела о нападении на двоюродного брата.
Червиченко: Промес надолго застрял в России
  • Gettyimages.ru

«Теперь Промесу надо сидеть в России и никуда не высовываться. Тем более, он же попросил российское гражданство, и, судя по всему, получит его. На заграничные сборы он ездить не сможет. До момента завершения его карьеры «Спартак» вряд ли будет принимать участие в международных турнирах. Он надолго застрял в России», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что Промес, скорее всего, завершит спортивную карьеру в России.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее в «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения.

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