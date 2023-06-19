В «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал приговор нападающего команды Квинси Промеса по делу о нападении на двоюродного брата.

«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом», — заявил Зеленов.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за ножевое нападение на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее сообщалось, что план Промеса — получить российский паспорт, чтобы не сесть в тюрьму.