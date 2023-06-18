AD: план Промеса — получить российский паспорт, чтобы не сесть в тюрьму
- РИА Новости
По информации AD, игрок хочет получить российское гражданство, чтобы не попасть в тюрьму.
Промес был обвинён в ряде серьёзных преступлений в Нидерландах: ему приписывают нападение на его двоюродного брата с ножом, а также участие в торговле наркотиками.
В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).
Ранее сообщалось, что Промес подвёл итоги сезона-2022/23 в чемпионате России.