Промес: сезон был бы хорошим, если бы «Спартак» взял трофеи

Нападающий «Спартака» Квинси Промес подвёл итоги сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Было много моментов, но самое лучшее — гол Зиньковского на выезде в ворота ЦСКА. Он не был в старте, но вышел на замену и перевернул игру. Для меня сезон был бы хорошим, если бы «Спартак» взял трофеи, но это не проваленный год», — цитирует Промеса Sport24.

В 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего форварда в €11 млн.

Ранее по три футболиста «Зенита», ЦСКА и «Спартака» вошли в символическую сборную РПЛ по итогам сезона-2022/23.