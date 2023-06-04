Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Промес: сезон был бы хорошим, если бы «Спартак» взял трофеи

Короткая ссылка
Нападающий «Спартака» Квинси Промес подвёл итоги сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Промес: сезон был бы хорошим, если бы «Спартак» взял трофеи
  • РИА Новости

«Было много моментов, но самое лучшее — гол Зиньковского на выезде в ворота ЦСКА. Он не был в старте, но вышел на замену и перевернул игру. Для меня сезон был бы хорошим, если бы «Спартак» взял трофеи, но это не проваленный год», — цитирует Промеса Sport24.

В 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола). 

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего форварда в €11 млн.

Ранее по три футболиста «Зенита», ЦСКА и «Спартака» вошли в символическую сборную РПЛ по итогам сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить