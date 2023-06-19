«Окончательное решение пока не принято»: Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата

Суд Амстердама приговорил футболиста Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата в 2020 году. Полузащитник «Спартака» ранил родственника ножом в колено, но в ходе слушаний сторона обвинения не смогла доказать, что он покушался на убийство. Более того, срок заключения могли сократить на полгода, если бы нидерландец раскаялся в содеянном. Однако вингер вину не признал и на заседания по своему делу не явился, а сторона защиты пообещала в ближайшее время подать апелляцию.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, на которого в Нидерландах заведено два уголовных дела, в понедельник, 19 июня, узнал вердикт по одному из них. Суд в Амстердаме приговорил футболиста к 18 месяцам тюремного заключения за нападение на двоюродного брата. Также хавбек обязан выплатить потерпевшему €7 тыс. в качестве компенсации.

Инцидент, за который наказали вингера, произошёл в июле 2020 года во время вечеринки в честь дня рождения его кузена. Она закончилась дракой, потому что Квинси обвинил двоюродного брата в краже у тёти ожерелья стоимостью €3 тыс. Во время конфликта Промес, тогда выступавший за «Аякс», ранил родственника ножом в колено и повредил ему сухожилие. Тот до сих пор не может полностью оправиться от травмы.

При этом пострадавший обратился в правоохранительные органы лишь спустя четыре месяца после нападения. Он объяснил это тем, что стороны изначально хотели решить всё мирным путём, но, похоже, так и не смогли договориться. В итоге прокуратура выдвинула Промесу официальные обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство, потребовав упечь его в тюрьму на два года.

Обвинение в первую очередь было основано на телефонных разговорах полузащитника, которые прослушивались полицией, поскольку он также подозревается в причастности к торговле наркотиками. В них Квинси сказал членам семьи, что на самом деле хотел ударить брата в шею.

Однако, по мнению суда, Промес произнёс эти слова на эмоциях. В то же время спортсмен во время драки не направлял холодное оружие на жизненно важные органы (никто из свидетелей этого не подтвердил), поэтому произошедшее в итоге квалифицировали как нападение на человека с отягчающими обстоятельствами, а не как покушение на убийство.

Приговор мог быть смягчён на шесть месяцев, если бы футболист раскаялся в содеянном и выразил готовность нести ответственность за свои поступки. Но Квинси этого не сделал, более того, он не был ни на одном заседании суда, объясняя отсутствие контрактными обязательствами перед «Спартаком».

Тем временем адвокат полузащитника Роберт Малевич сообщил о намерении подать апелляцию на решение суда Амстердама, которое пока ещё официально не вступило в силу.

«Промес будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд города вновь рассмотрит всё дело целиком. После этого в случае необходимости у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято», — приводит ТАСС слова юриста.

Впрочем, спортсмен в любом случае не сможет в ближайшее время полететь в Нидерланды, поскольку обвиняется ещё в одном, не менее серьёзном преступлении — контрабанде наркотиков. Эта история также началась в 2020 году, но в Бельгии. Полиция Антверпена перехватила две партии кокаина общим весом около 1370 кг, в которые, по версии следствия, якобы инвестировал Промес.

В конце прошлого года «Спартак» направил в Министерство спорта РФ письмо, в котором попросил оказать содействие Промесу в получении российского гражданства, но в ведомстве клубу отказали как раз из-за заведённых в отношении спортсмена уголовных дел.

По мнению адвоката Александра Добровинского, работавшего с нападающим Александром Кокориным, только так можно было точно обезопасить Квинси от тюремного заключения.

«Получение гражданства даёт 100%-ные гарантии человеку, что его не выдадут. Россия не выдаёт своих граждан», — рассказал Добровинский «Спорт-Экспрессу».

В то же время, по словам юристов, экстрадировать Промеса в Нидерланды никто не будет, поскольку у РФ с этой страной не заключено соответствующих договоров. Такое возможно только в случае поступления специального запроса — по усмотрению соответствующих органов.

Так что, если Квинси не станет покидать Россию, как он это делал зимой (полузащитник не ездил со «Спартаком» на зарубежные сборы, а тренировался в Москве по индивидуальной программе), тюремное заключение ему в ближайшее время точно не грозит.

Реакции на ситуацию со стороны властей РФ пока нет, а мнения в экспертной среде на данный момент расходятся. Так, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что даже известный футболист обязан понести наказание за совершённое преступление.

«Должен ли Промес быть депортирован? Тут вопрос Интерпола. Сложно депортировать, когда нет юридических оснований. А когда будет запрос, наш Интерпол и будет принимать решение... Конечно, для России это репутационный удар. Когда вина доказана, это неоднозначное отношение. Как говорил Глеб Жеглов, преступник должен сидеть в тюрьме. Если вина доказана, реакция для всех должна быть одинаковой», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

Кроме того, по мнению олимпийской чемпионки, ради Промеса не стоит делать исключений в законе и давать ему гражданство. В то же время председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв не исключил, что приговор может быть связан с политикой.

«Будь сейчас мирное время, исход по делу был бы другим. Считаю, тут может играть роль предвзятость нидерландского суда из-за «Спартака». В этой ситуации клуб может оказать квалифицированную помощь своему игроку. У них сильные юристы, они помогут. Промес сейчас может быть орудием политического давления на футбол в России. Нельзя позволить через него давить на наши клубы. Нужно убедиться, что обвинения имеют под собой доказательства и реальные мотивы», — приводит слова чиновника Sport24.

В «Спартаке» тем временем продолжают поддерживать своего лидера, хотя его преступления на родине куда более серьёзные, чем бурная ночь Павла Мамаева и Александра Кокорина в 2018-м, после которой оба оказались за решёткой.

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«Краснодар» тогда ещё до обвинительного приговора отказался от своего игрока. «Зенит» же предпочёл действовать по-другому, отдав Кокорина в аренду в «Сочи», но за клуб из Санкт-Петербурга нападающий больше так и не сыграл. Репутация для сине-бело-голубых оказалась важнее. Да и болельщики бы точно не оценили его возвращения на «Газпром-Арену».

Казалось бы, ситуация с Промесом стоит в одном ряду с событиями пятилетней давности. Однако, как ни парадоксально, отношение к ней совершенно другое. Если в случае с Кокориным и Мамаевым все высказывались однозначно, то сейчас многие ветераны «Спартака» поддерживают решение клуба не расставаться с футболистом и даже считают, что за него нужно бороться.

В то же время, по словам экс-владельца красно-белых Андрея Червиченко, из сложившейся ситуации даже можно извлечь выгоду, заставив Квинси продлить контракт на менее выгодных условиях, чем у него есть сейчас. Всё же футболисту уже 31 год, и уезжать из России ему теперь почти некуда.

«Сейчас первый срок, а не за горами второй по наркотикам. Зачем от него освобождаться? «Спартак» может поддушить Промеса по условиям — теперь никуда не денется. Пойдёт на любое снижение. Но тут уже как в «Спартаке» захотят», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

При этом, по данным портала Metaratings, селекционный отдел красно-белых всё же начал поиск вингера на возможную замену нидерландцу, если судебные проблемы не удастся решить.