Адвокат заявила, что у России нет перед Нидерландами обязательств по экстрадиции Промеса
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«Законы РФ никаким образом не связаны с Нидерландами. В данном случае нужна будет целая процедура по экстрадиции гражданина. У России никаких обязательств перед Нидерландами нет. Кроме того, если он гражданин Голландии», — цитирует адвоката «РБ Спорт».
Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за ножевое нападение на двоюродного брата.
Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения.