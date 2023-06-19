Адвокат заявила, что у России нет перед Нидерландами обязательств по экстрадиции Промеса

Адвокат Татьяна Стукалова, представлявшая интересы российского нападающего Александра Кокорина в деле о нападении в центре Москвы, прокомментировала приговор форварду «Спартака» Квинси Промесу.

«Законы РФ никаким образом не связаны с Нидерландами. В данном случае нужна будет целая процедура по экстрадиции гражданина. У России никаких обязательств перед Нидерландами нет. Кроме того, если он гражданин Голландии», — цитирует адвоката «РБ Спорт».

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за ножевое нападение на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения.