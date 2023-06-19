Адвокат Промеса: Квинси будет просить об отмене приговора

Адвокат Роберт Малевич, представляющий интересы нападающего «Спартака» Квинси Промеса, прокомментировал приговор по делу о нападении футболиста на двоюродного брата.

«Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Он будет просить об отмене приговора. Затем Верховный суд Амстердама вновь рассмотрит всё дело целиком», — цитирует адвоката ТАСС.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за ножевое нападение на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения.