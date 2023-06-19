Кечинов: Промес — лидер «Спартака», клуб должен помочь разобраться как можно быстрее

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о приговоре нападающего «Спартака» Квинси Промеса по делу о нападении на двоюродного брата.

«Промес — лидер «Спартака», лучший игрок команды. Я считаю, что клуб должен помочь ему как можно быстрее разобраться во всём. «Спартаку» нужно помочь Квинси выйти из этой ситуации с минимальным ущербом», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее Червиченко заявил, что Промес надолго застрял в России.