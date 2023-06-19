Канчельскис: «Спартаку» надо встать на защиту Промеса
- РИА Новости
«Как суд Нидерландов собирается посадить Промеса, если он не в стране? Квинси — неглупый человек. Наверное, он будет подключать адвокатов и подавать апелляцию. Мне кажется, «Спартаку» надо встать на защиту футболиста и отстаивать его», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
По его словам, Промес должен закрыть вопрос с братом для того, чтобы с него сняли обвинения. Он также подчеркнул, что данная ситуация повлияет на нападающего.
Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.
В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).
Ранее Червиченко заявил, что Промес надолго застрял в России.