Канчельскис: «Спартаку» надо встать на защиту Промеса

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение, что «Спартаку» нужно встать на защиту нападающего Квинси Промеса.

«Как суд Нидерландов собирается посадить Промеса, если он не в стране? Квинси — неглупый человек. Наверное, он будет подключать адвокатов и подавать апелляцию. Мне кажется, «Спартаку» надо встать на защиту футболиста и отстаивать его», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

По его словам, Промес должен закрыть вопрос с братом для того, чтобы с него сняли обвинения. Он также подчеркнул, что данная ситуация повлияет на нападающего.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее Червиченко заявил, что Промес надолго застрял в России.