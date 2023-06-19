Колосков считает, что приговор Промеса не нанесёт ущерба «Спартаку» или РФС

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о приговоре футболисту «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.

«Моё мнение: наплевать и забыть. Не надо всё обобщать и из мухи делать слона. Его осудили в Нидерландах. В России он не осуждён, он может играть. РФС и «Спартаку» это не должно нанести ущерба», — цитирует Колоскова СЭ.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее адвокат заявила, что у России нет перед Нидерландами обязательств по экстрадиции Промеса.