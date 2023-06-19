Ледяхов: имидж «Спартака» — немаловажный фактор в деле Промеса

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что имидж столичного клуба является немаловажным фактором в деле нападающего Квинси Промеса.

«Юристы будут разбираться в деле Промеса. Да, в России Квинси может остаться, но он не сможет никуда выезжать. Имидж «Спартака» тоже немаловажный фактор в этом деле. Нужно взвесить все за и против. Думаю, клуб всё решит в этой ситуации», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

В 27 матчах РПЛ сезона-2022/23 Промес забил 20 мячей и сделал семь результативных передач. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только нападающему «Зенита» Малкому (23 гола).

Ранее Червиченко заявил, что Промес надолго застрял в России.