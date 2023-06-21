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Мележиков — об уходе из «Спартака»: мне сложно представить себя в другом клубе

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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что не хочет прерывать связи с московским клубом после отставки с поста генерального директора.
Мележиков — об уходе из «Спартака»: мне сложно представить себя в другом клубе
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Вернусь ли я в «Спартак»? Не будем загадывать. Но одно скажу точно: надеюсь, что я не уйду из команды де-факто. Хочу сохранить хорошие отношения с руководством, и в дальнейшем, я думаю, мы продолжим какую-то коммуникацию. Возможно, с тем же Олегом Александровичем Малышевым. Сейчас я буду постепенно передавать ему все дела», — заявил Мележиков журналистам. 

Он также отметил, у него абсолютно положительные чувства ко всем людям в столичном клубе, как к новым, так и к старым. Специалист также отметил, что ему тяжеловато представить себя в другом клубе, потому что из «Спартака» полностью уйти нельзя.

Ранее Мележиков поделился яркими впечатлениями за период работы в московском клубе.

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