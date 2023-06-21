Мележиков рассказал, что больше всего запомнил во время работы в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился яркими впечатлениями за период работы в московском клубе.

«Хороших моментов в период моей работы в «Спартаке» было довольно много. Некоторые даже вызывали слёзы. Но больше всего мне в память врезались моменты с розыгрыша Лиги Европы, когда «Спартак» обыграл два раза «Наполи». И конечно же, это сейв Саши Селихова на последней минуте в матче с польской «Легией», — заявил Мележиков журналистам.

Он также сказал, что тот период был очень трудным, они вместе с Руем Виторией оказались вдвоём перед огромным количеством проблем, а победы были возможностью поверить в то, что не всё потеряно.

Ранее стало известно, как Мележиков высказался о работе своего преемника Олега Малышева и оценил свои результаты.