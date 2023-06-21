Мележиков рассказал, что больше всего запомнил во время работы в «Спартаке»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Хороших моментов в период моей работы в «Спартаке» было довольно много. Некоторые даже вызывали слёзы. Но больше всего мне в память врезались моменты с розыгрыша Лиги Европы, когда «Спартак» обыграл два раза «Наполи». И конечно же, это сейв Саши Селихова на последней минуте в матче с польской «Легией», — заявил Мележиков журналистам.
Он также сказал, что тот период был очень трудным, они вместе с Руем Виторией оказались вдвоём перед огромным количеством проблем, а победы были возможностью поверить в то, что не всё потеряно.
Ранее стало известно, как Мележиков высказался о работе своего преемника Олега Малышева и оценил свои результаты.