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Мележиков рассказал, что больше всего запомнил во время работы в «Спартаке»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился яркими впечатлениями за период работы в московском клубе.
Мележиков рассказал, что больше всего запомнил во время работы в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Хороших моментов в период моей работы в «Спартаке» было довольно много. Некоторые даже вызывали слёзы. Но больше всего мне в память врезались моменты с розыгрыша Лиги Европы, когда «Спартак» обыграл два раза «Наполи». И конечно же, это сейв Саши Селихова на последней минуте в матче с польской «Легией», — заявил Мележиков журналистам.

Он также сказал, что тот период был очень трудным, они вместе с Руем Виторией оказались вдвоём перед огромным количеством проблем, а победы были возможностью поверить в то, что не всё потеряно.

Ранее стало известно, как Мележиков высказался о работе своего преемника Олега Малышева и оценил свои результаты.

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