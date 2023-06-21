Мележиков оценил свою работу в «Спартаке» в сезоне как «удовлетворительную»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о работе своего преемника Олега Малышева и оценил свои результаты.

«Олег не новый человек в клубе, он в течение года занимался курированием различных направлений. Начали мы работу с аудита, который проводила компания, привлечённая Олегом Александровичем. Работа на этом не остановится. Никаких нареканий нет. Все финансовые вопросы прозрачны. Что касается моей работы в сезоне, то результат оцениваю как удовлетворительный. Хотя лично меня он не устраивает. Медали есть медали», — заявил Мележиков на пресс-конференции.

Ранее Малышев поблагодарил Мележикова.