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Мележиков оценил свою работу в «Спартаке» в сезоне как «удовлетворительную»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о работе своего преемника Олега Малышева и оценил свои результаты.
Мележиков оценил свою работу в «Спартаке» в сезоне как «удовлетворительную»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Олег не новый человек в клубе, он в течение года занимался курированием различных направлений. Начали мы работу с аудита, который проводила компания, привлечённая Олегом Александровичем. Работа на этом не остановится. Никаких нареканий нет. Все финансовые вопросы прозрачны. Что касается моей работы в сезоне, то результат оцениваю как удовлетворительный. Хотя лично меня он не устраивает. Медали есть медали», — заявил Мележиков на пресс-конференции.

Ранее Малышев поблагодарил Мележикова.

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