Мележиков оценил свою работу в «Спартаке» в сезоне как «удовлетворительную»
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«Олег не новый человек в клубе, он в течение года занимался курированием различных направлений. Начали мы работу с аудита, который проводила компания, привлечённая Олегом Александровичем. Работа на этом не остановится. Никаких нареканий нет. Все финансовые вопросы прозрачны. Что касается моей работы в сезоне, то результат оцениваю как удовлетворительный. Хотя лично меня он не устраивает. Медали есть медали», — заявил Мележиков на пресс-конференции.
Ранее Малышев поблагодарил Мележикова.