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Малышев — о назначении в «Спартак»: постараюсь оправдать все ожидания

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Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поблагодарил своего предшественника Евгения Мележикова.
Малышев — о назначении в «Спартак»: постараюсь оправдать все ожидания
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Огромное спасибо Евгению Владимировичу за всю проведённую работу. Он прошёл через много испытаний в годы коронавируса. Он сумел сохранить главного тренера, за что ему большое спасибо. Я принимаю этот пост и говорю спасибо Евгению Мележикову. Постараюсь оправдать все ожидания», — сказал он.

Ранее Мележиков заявил, что его уход — выработанное решение в интересах развития клуба «Спартак».

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