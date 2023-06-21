Малышев — о назначении в «Спартак»: постараюсь оправдать все ожидания

Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поблагодарил своего предшественника Евгения Мележикова.

«Огромное спасибо Евгению Владимировичу за всю проведённую работу. Он прошёл через много испытаний в годы коронавируса. Он сумел сохранить главного тренера, за что ему большое спасибо. Я принимаю этот пост и говорю спасибо Евгению Мележикову. Постараюсь оправдать все ожидания», — сказал он.

Ранее Мележиков заявил, что его уход — выработанное решение в интересах развития клуба «Спартак».