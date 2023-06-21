Мележиков: мой уход — выработанное решение в интересах развития клуба «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об уходе со своего поста.

«Почему так происходит? Я хочу открыто и честно заявить, что это не демарш с моей стороны, это не решение акционеров. Это выработанное решение в интересах развития клуба «Спартак». Я руководил клубом с ноября 2020 года. Был сложный период. На мой взгляд, мы удержали клуб. Он показал достойные результаты. Но сейчас мы понимаем, что клубу нужен новый импульс, новое решение. Я считаю, что новое движение клубу должен задать новый человек. Этим человеком будет Олег Александрович Малышев. Я буду его курировать по важным бизнес-процессам. И, соответственно, с чувством удовлетворения, я хочу пожелать ему больших успехов. И сдаю этот пост с большим уважением к Олегу Малышеву», — заявил он.

Ранее Заварзин заявил, что Мележиков справлялся со своей работой на посту гендиректора «Спартака».