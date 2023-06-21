Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мележиков: мой уход — выработанное решение в интересах развития клуба «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался об уходе со своего поста.
Мележиков: мой уход — выработанное решение в интересах развития клуба «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Почему так происходит? Я хочу открыто и честно заявить, что это не демарш с моей стороны, это не решение акционеров. Это выработанное решение в интересах развития клуба «Спартак». Я руководил клубом с ноября  2020 года. Был сложный период. На мой взгляд, мы удержали клуб. Он показал достойные результаты. Но сейчас мы понимаем, что клубу нужен новый импульс, новое решение. Я считаю, что новое движение клубу должен задать новый человек. Этим человеком будет Олег Александрович Малышев. Я буду его курировать по важным бизнес-процессам. И, соответственно, с чувством удовлетворения, я хочу пожелать ему больших успехов. И сдаю этот пост с большим уважением к Олегу Малышеву», — заявил он.

Ранее Заварзин заявил, что Мележиков справлялся со своей работой на посту гендиректора «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить