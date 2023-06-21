Заварзин: Мележиков справлялся со своей работой на посту гендиректора «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Заварзин дал понять, что немного удивлён уходом Евгения Мележикова с аналогичной должности в московском клубе.

«Я не понимаю, зачем Мележикова нужно было трогать. Он справлялся со своей работой. Ни одного прокола Мележикова за время присутствия на посту гендиректора даже ваш брат журналист не нашёл», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что при Мележикове сбоев в административно-техническом обслуживании персонала не было.

«Я не знаю, кто такой Олег Малышев. Слышал, что он консалтингом где-то занимался», — заключил Заварзин.

Совет директоров «Спартака» 20 июня принял решение о назначении на пост гендиректора Олега Малышева. Ранее он занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом. Пост гендиректора покинул Мележиков.

Красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что стадион «Спартака» сменит название на «ЛУКОЙЛ Арена».

















