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Червиченко: «Спартак» сменил гендира, чтобы в будущем инвестировать в структуру клуба

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что новый генеральный директор Олег Малышев займётся развитием инфраструктуры столичного клуба.
Червиченко: «Спартак» сменил гендира, чтобы в будущем инвестировать в структуру клуба
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Вполне возможно, что ЛУКОЙЛ хочет инвестировать в структуру, совершенствовать стадион, базу и так далее. Тогда да, логика есть. Это доверенный человек, нежели пришедший со стороны Мележиков», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

По его мнению, Мележиков не очень был погружён в спортивно-футбольную составляющую.

«Его увольнение — это какой-то внутренний движняк для того, чтобы поставить человека для более новой команды», — сказал Червиченко.

Совет директоров «Спартака» 20 июня принял решение о назначении на пост гендиректора Малышева. Ранее он занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом. Пост гендиректора покинул Евгений Мележиков.

Красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что стадион «Спартака» сменит название на «ЛУКОЙЛ Арена».

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