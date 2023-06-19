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Газизов подал седьмой иск к «Спартаку»

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Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что бывший генеральный директор «Спартака» и «Уфы» Шамиль Газизов принял решение подать иск к столичному клубу в Басманный суд города Москвы.
Газизов подал седьмой иск к «Спартаку»
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«Газизов обратился с новым иском к «Спартаку», уже назначена беседа. Мы иск пока не получили. Ответчиком является исключительно «Спартак». Это седьмой иск к клубу. Но это уже становится забавным», — цитирует Завьялову ТАСС.

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 89 млн рублей. 18 мая кассационный суд отклонил жалобу Газизова на отказ в выплате 89 млн рублей Федуном.

Ранее сообщалось, что суд отказал Газизову в иске к Федуну на 399 млн рублей.

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