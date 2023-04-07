Суд отказал Газизову в иске к Федуну на 399 млн рублей

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Юрист со стороны бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Татьяна Завьялова сообщила, что суд отказал Шамилю Газизову в иске на 399 млн рублей.
Суд отказал Газизову в иске к Федуну на 399 млн рублей
  • РИА Новости

«Суд отказал господину Газизову в иске в полном объёме. Мы вместе с Еленой Чачуа эту победу дарим Леониду Арнольдовичу Федуну на день рождения», — приводит слова Завьяловой ТАСС.

Газизов в конце сентября 2022 года подал иск к Федуну на сумму 365 млн рублей. 30 января он попросил увеличить сумму до 399 млн.

Спортивный функционер занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года Газизов вернулся к работе генеральным директором «Уфы».

Ранее полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признался, что не понял новый формат проведения Кубка России по футболу.

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