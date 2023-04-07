Мозес рассказал, что так и не понял схему проведения Кубка России

Короткая ссылка
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признался, что не понял новый формат проведения Кубка России по футболу.
Мозес рассказал, что так и не понял схему проведения Кубка России
  • Gettyimages.ru

«Простите, но я так и не понял этой схемы. Мне уже многие пытались объяснить — бесполезно! Но вроде бы теперь всё ясно: нам нужно просто выиграть все оставшиеся матчи, чтобы оказаться в финале», — приводит слова Мозеса пресс-служба клуба.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Уралу» в «Пути РПЛ» Кубка России и отправился в «Путь регионов», где сыграет с «Акроном».

Матч пройдёт в период с 18 по 20 апреля.

Ранее гендиректор «Акрона» сообщил, что клуб намерен провести матч Кубка России со «Спартаком» в Жигулёвске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить