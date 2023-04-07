Мозес рассказал, что так и не понял схему проведения Кубка России

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признался, что не понял новый формат проведения Кубка России по футболу.

«Простите, но я так и не понял этой схемы. Мне уже многие пытались объяснить — бесполезно! Но вроде бы теперь всё ясно: нам нужно просто выиграть все оставшиеся матчи, чтобы оказаться в финале», — приводит слова Мозеса пресс-служба клуба.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Уралу» в «Пути РПЛ» Кубка России и отправился в «Путь регионов», где сыграет с «Акроном».

Матч пройдёт в период с 18 по 20 апреля.

Ранее гендиректор «Акрона» сообщил, что клуб намерен провести матч Кубка России со «Спартаком» в Жигулёвске.