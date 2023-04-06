Гендиректор «Акрона» сообщил, что клуб намерен провести матч Кубка России со «Спартаком» в Жигулёвске

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, что тольяттинский клуб планирует провести домашний матч Кубка России со «Спартаком» в Жигулёвске.

«Матч со «Спартаком» собираемся провести в Жигулёвске. Хотим победить, настраиваемся на выход в суперфинал и матч в «Лужниках». Цены на билеты будут выше, чем ранее, но не кусачие, попасть смогут все. Для гостей не больше 10% от вместимости стадиона», — цитирует Власова «Матч ТВ».

Напомним, что «Акрон» сыграет со «Спартаком» в матче Кубка России «Пути регионов», а «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов».

Все игры на этом этапе пройдут в один матч без дополнительного времени. В случае ничьей — пенальти.

Матчи пройдут в период с 18 по 20 апреля.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Урал» проведут в Москве первый матч финала «Пути РПЛ» Кубка России.