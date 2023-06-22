«Чемпионат»: четыре португальских клуба интересуются полузащитником ЦСКА Ушаковым

Четыре клуба из Португалии проявляют интерес к полузащитнику московского ЦСКА Егору Ушакову.

Как сообщает «Чемпионат», 21-летним россиянином интересуются «Арока», «Боавишта», «Визела» и «Фамаликан».

По информации источника, все четыре клуба готовы арендовать полузащитника на год.

В прошедшем сезоне Ушаков принял участие в четырёх матчах за армейцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-синими продлится до 30 июня 2026 года.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что защитник Марио Фернандес вернётся в московский клуб.