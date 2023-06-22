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«Чемпионат»: четыре португальских клуба интересуются полузащитником ЦСКА Ушаковым

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Четыре клуба из Португалии проявляют интерес к полузащитнику московского ЦСКА Егору Ушакову.
«Чемпионат»: четыре португальских клуба интересуются полузащитником ЦСКА Ушаковым
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщает «Чемпионат», 21-летним россиянином интересуются «Арока», «Боавишта», «Визела» и «Фамаликан».

По информации источника, все четыре клуба готовы арендовать полузащитника на год.

В прошедшем сезоне Ушаков принял участие в четырёх матчах за армейцев во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-синими продлится до 30 июня 2026 года.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что защитник Марио Фернандес вернётся в московский клуб.

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