Канчельскис: лицо российского футбола — Акинфеев, а не Дзюба
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«Лицо российского футбола, безусловно, — Акинфеев, а не Дзюба. Ну какой Артём? Во-первых, Игорь каждый сезон играет стабильно — это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.
Контракт вратаря со столичным клубом истекает 30 июня 2024 года.
Ранее Акинфеев заявил, что не собирается завершать карьеру.