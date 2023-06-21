Канчельскис: лицо российского футбола — Акинфеев, а не Дзюба

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лицом российского футбола.

«Лицо российского футбола, безусловно, — Акинфеев, а не Дзюба. Ну какой Артём? Во-первых, Игорь каждый сезон играет стабильно — это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

37-летний Акинфеев был признан лучшим вратарём сезона-2022/23 Российской премьер-лиги. Голкипер выступает за красно-синих с 2003 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за армейцев 29 матчей, пропустил 27 мячей и сыграл десять игр на ноль.

Контракт вратаря со столичным клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее Акинфеев заявил, что не собирается завершать карьеру.