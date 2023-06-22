Карпов: «Зенит» предлагал €2 млн за вратаря ЦСКА Помазуна

Санкт-петербургский «Зенит» предлагал €2 млн за вратаря московского ЦСКА Илью Помазуна.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, московский клуб запросил за трансфер 26-летнего россиянина €6 млн.

По информации источника, переговоры между клубами завершились из-за потери интереса к вратарю со стороны петербуржцев.

Прошедший сезон Помазун провёл на правах аренды в екатеринбургском «Урале». Он принял участие в 39 матчах за «шмелей», в которых пропустил 55 мячей и восемь раз сыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает его в €2 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон приостановил контракт с клубом и перешёл в «Блэкберн».