Карпов: «Зенит» предлагал €2 млн за вратаря ЦСКА Помазуна
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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, московский клуб запросил за трансфер 26-летнего россиянина €6 млн.
По информации источника, переговоры между клубами завершились из-за потери интереса к вратарю со стороны петербуржцев.
Прошедший сезон Помазун провёл на правах аренды в екатеринбургском «Урале». Он принял участие в 39 матчах за «шмелей», в которых пропустил 55 мячей и восемь раз сыграл на ноль.
Портал Transfermarkt оценивает его в €2 млн.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон приостановил контракт с клубом и перешёл в «Блэкберн».