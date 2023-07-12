Отец Кузяева объяснил переход игрока в «Гавр»

Адьям Кузяев, отец российского полузащитника Далера Кузяева, прокомментировал решение сына подписать контракт с клубом французской Лиги 1 «Гавр».

«Большую роль сыграло то, что они были очень настойчивы в переговорах. Они устроили видеоконференцию всем руководством, включая тренера, аналитика и спортивного директора. На нас это повлияло», — цитирует Кузяева-старшего «СЭ».

12 июля россиянин на правах свободного агента подписал контракт сроком на два года.

«Гавр» в минувшем сезоне стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Франции и вышел в элиту.

В сезоне-2022/23 Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее «Зенит» пожелал удачи Кузяеву в «Гавре».