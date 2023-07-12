Кузяев официально стал игроком французского «Гавра»
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Россиянин подписал контракт сроком на два года.
«Гавр» в минувшем сезоне стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Франции и вышел в элиту.
В прошедшем сезоне Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Кузяев находится во Франции и ведёт переговоры с «Тулузой».