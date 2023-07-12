Кузяев официально стал игроком французского «Гавра»

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев на правах свободного агента подписал контракт с клубом французской Лиги 1 «Гавр».

Россиянин подписал контракт сроком на два года.

«Гавр» в минувшем сезоне стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Франции и вышел в элиту.

В прошедшем сезоне Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Кузяев находится во Франции и ведёт переговоры с «Тулузой».