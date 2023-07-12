Медведев: вокруг Кузяева будет строиться игра «Гавра» в середине поля

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на то, что бывший полузащитник команды Далер Кузяев подписал контракт с клубом французской Лиги 1 «Гавр».

«Мы желаем Далеру удачи и успехов! Команда молодая, там нет суперигроков. Вокруг Далера будет строиться игра в середине поля», — цитирует Медведева Sport24.

12 июля россиянин на правах свободного агента подписал контракт сроком на два года.

«Гавр» в минувшем сезоне стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата Франции и вышел в элиту.

В сезоне-2022/23 Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее «Зенит» пожелал удачи Кузяеву в «Гавре».