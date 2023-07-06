Сейчас или никогда: Кузяев рискует расстаться с мечтой поиграть в Европе, если вновь не сможет найти команду

Далер Кузяев продолжает попытки осуществить мечту и попробовать себя в одной из сильнейших лиг Европы. Весной полузащитник отказался продлевать контракт с «Зенитом» и в статусе свободного агента начал поиски нового клуба, но пока привлёк внимание только команд из Турции и Венгрии. При этом в СМИ сообщается о его готовности остаться в Санкт-Петербурге, если переговоры с иностранными командами завершатся неудачно.

К 30 годам Далер Кузяев успел завоевать все возможные трофеи на внутренней арене. При его непосредственном участии «Зенит» пять раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Суперкубок, а в 2020-м взял Кубок, обыграв в финале «Химки». Но на протяжении последних лет неизменно ходили слухи о планах полузащитника попробовать свои силы в Европе. И после истечения его контракта с петербуржцами в саге с отъездом за рубеж наметился очередной виток.

Возможный уход Кузяева стал активно обсуждаться ещё зимой 2023-го, когда переговоры о новом соглашении с клубом зашли в тупик. Как сообщал «Чемпионат», он отказывался подписывать его, мотивируя это стремлением осуществить давнюю мечту и отправиться в одно из первенств Старого Света. Сине-бело-голубые с уважением восприняли позицию ветерана и до окончания сезона активно предлагали его коллективам из Турции и Франции. Но найти новое место работы хавбеку не удалось. Далер стал свободным агентом и продолжил поиски самостоятельно.

Если верить СМИ, то главная цель Кузяева — переход в команду из топ-5 лиг Европы. Но, несмотря на отсутствие действующего контракта с другим клубом, а следовательно и необходимости выплачивать за футболиста компенсацию, претендентов немного. Ещё в мае сообщалось о готовности возглавляемого Станиславом Черчесовым «Ференцвароша» принять у себя полузащитника сборной России, но в последнее время чаще говорится о вояже в Турцию. Там в его услугах заинтересованы «Фатих Карагюмрюк» и «Бешикташ», при этом последний ведёт себя наиболее настойчиво. Бронзовые призёры минувшего сезона Суперлиги несколько раз контактировали с Далером, что подтвердил спортивный директор «чёрных орлов» Джейхун Казанджи. И сам хавбек якобы пообещал пополнить их состав, если не найдёт вариантов в других странах.

«У Далера это уже не первая попытка — у него есть желание попробовать себя в европейском клубе. Сейчас он занят поиском коллектива, в котором он сможет продолжить выступление. Да, он попрощался, но, возможно, вернётся — мы это уже проходили. В любом случае будем за него переживать, нам искренне хочется, чтобы мечты, которые есть у игроков, воплотились в жизнь и они играли там, где хотят, получая при этом удовольствие от того, что они занимаются любимым делом», — говорил главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед стартом Кубка PARI Премьер.

Действительно, Кузяев пытается уехать за границу уже не в первый раз. В такой же ситуации он находился летом 2020 года, когда вновь отказался продлевать сотрудничество с «Зенитом» и искал варианты за границей. Тогда сообщалось об интересе со стороны множества клубов, включая испанские «Валенсию» и «Алавес», английские «Уотфорд», «Саутгемптон» и «Бёрнли», французские «Марсель» и «Страсбур», немецкий «Хоффенхайм», шотландский «Рейнджерс», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ». Но дальше слухов дело не пошло.

Почему? Как впоследствии рассказывал бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, в числе многих работавший над трудоустройством Кузяева за рубежом, причин тому было несколько. Например, в случае с «Алавесом» не сошлись по зарплате. Сам экс-функционер не стал называть конкретные цифры, но в СМИ говорилось о желании россиянина получать в Испании €2 млн в год. А этого баски позволить себе не могли. С «Ренном» же всё завершилось неудачей ввиду иных обстоятельств.

«Далер был в списке окончательных претендентов, рассматривался очень серьёзно. Там как раз финансовых проблем не было… Когда «Севилья» выиграла Лигу Европы и, соответственно, «Ренн» автоматически получил путёвку в групповую стадию Лиги чемпионов, владелец клуба выделил большой бюджет на приобретения игроков. После этого чаша весов, конечно, склонилась к тому, чтобы потратить деньги на игрока, которого и тренер, и спортивный директор хорошо знают либо по чемпионату Франции, либо по другим первенствам топ-5, чтобы минимизировать любые риски», — рассказывал Васильев «Спорт-Экспрессу».

Также он вскользь рассказал о своих разногласиях с Адьямом Кузяевым — отцом Далера, выступающим в роли его агента и принимающим окончательное решение относительно его будущего. Однако не только Васильев не смог найти общий язык с представителем футболиста. Как впоследствии заявил агент Марат Арчегов, именно он отклонил идею перехода в «Уотфорд».

«Я связался с Адьямом, отцом Далера, объяснил ему ситуацию, рассказал о данном варианте. Адьям поблагодарил меня за предложение, но даже не стал рассматривать этот вариант. К обсуждению каких-либо условий мы даже не перешли. Я с уважением отнёсся к этому выбору. Считаю Далера очень сильным универсальным футболистом. Удивительно, что он до сих пор не подписал контракт с крепкой европейской командой. Возможно, это результат сложившихся стереотипов в отношении россиян», — предполагал Арчегов в интервью «Чемпионату».

Если говорить о запросах Кузяева, то информация о его желании получать около €2 млн в год вполне может быть правдой. По крайней мере, именно эта сумма называлась не только три года назад, но и летом 2023-го. По сведениям Sabah, в ходе переговоров с «Бешикташем» тот требовал увеличить сумму выплат на €0,5 млн по сравнению с той, что он имел в «Зените», а также гарантировать ему подписной бонус. Но необходимо понимать, что в Европе такие деньги получают далеко не все звёздные исполнители.

Возьмём испанскую Примеру. Если верить Capology, в 2020-м около €2 млн в год причиталось партнёрам по «Атлетико» Кирану Триппьеру и Маркосу Льоренте, одному из лидеров «Вильярреала» Жерару Морено, а также полузащитнику «Валенсии» Карлосу Солеру, через пару лет отправившемуся в «Пари Сен-Жермен». Значительно меньше 2 млн зарабатывали форвард «Севильи» Лукас Окампос, чемпион Европы в составе Португалии Вильям Карвалью и Александр Исак с Жюлем Кюнде, уже тогда считавшиеся большими талантами.

В свете этого со стороны окружения Кузяева было крайне опрометчиво требовать таких денег от того же «Алавеса». Ведь тогда лишь двое представителей коллектива могли похвастаться такими гонорарами. Годовая зарплата аргентинца Родриго Баттальи составляла €2,75 млн, а Иньиго Кордобы — €2,66 млн. Остальные же недотягивали до запросов Далера.

Сложно сказать, было ли это причиной того, что Кузяев так и не отправился покорять Европу и уже осенью 2020-го подписал новое соглашение с «Зенитом». Но будет крайне обидно, если именно это помешает ему достичь договорённости с командой из той же Примеры и на этот раз. В талантах Далера никто не сомневается — это пусть и не самый яркий, но работящий универсал, способный одинаково успешно закрыть сразу несколько позиций на поле. И такие могут пригодиться целому ряду середняков Испании, Германии, Италии, Франции и Англии. Но вряд ли кто-то из них решит вложить такие средства в малоизвестного по мировым меркам исполнителя, пока не подтвердившего свой статус на самом высоком уровне.

Например, тот же Алексей Миранчук пошёл на солидное сокращение зарплаты при переходе в «Аталанту». Это подтверждал и известный журналист Нобель Арустамян, такой же вывод можно сделать, и если сопоставить появлявшуюся в то время информацию. Как сообщал летом 2020-го «РБ Спорт», «Локомотив» предлагал хавбеку трёхлетний договор на общую сумму €12 млн, в то время как в Бергамо он получал по €2,78 млн. При этом «Матч ТВ» уверяет, что во время пребывания в аренде в «Торино» его оклад уменьшился почти вдвое и составлял €1,5 млн.

И это при том, что Миранчук — куда более яркий и популярный полузащитник, до сих пор считающийся одним из сильнейших футболистов поколения наравне с тем же Александром Головиным. Плюс ко всему, на момент перехода ему не исполнилось и 25 лет, что лишь увеличивало его ценность для покупателей. Кузяев же никогда не был звездой, а в январе 2024-го разменяет четвёртый десяток. И боссы европейских команд наверняка учитывают это при переговорах.

Поэтому в этой истории многое будет зависеть от того, насколько велико стремление Кузяева всё же добиться поставленной цели и рвануть за рубеж. И готов ли он ради этого отказаться от практически гарантированного места в составе действующего гегемона РПЛ и больших денег. Ведь ходят слухи, будто бы Далер уже подготовил себе запасной аэродром. По информации Metaratings, он достиг соглашения с «Зенитом» на тему возвращения в случае неудачных переговоров с иностранными коллективами. А турецкий журналист Fanatik Гёкмен Озкан и вовсе заявляет о скором продлении контракта между футболистом и действующим чемпионом страны.

Но если это произойдёт, то в будущем надеяться на отъезд уже вряд ли придётся. Как минимум в одну из сильнейших лиг мира. Ведь привлечь свободного агента гораздо проще, чем оформить трансфер спортсмена, имеющего действующий контракт с другим клубом. А на момент его окончания Кузяев уже будет считаться полноправным ветераном, привлечение которого сопряжено с большим риском. Поэтому если он действительно настроен попробовать себя в Европе, уходить нужно сейчас.