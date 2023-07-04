Семак рассказал о ситуации с Кузяевым и Венделом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по ситуации с полузащитниками Далером Кузяевым и Венделом.

«Кузяев — свободный агент. Он заслужил на 100% поступить так, как считает нужным. Мы желаем ему удачи. По поводу Вендела ситуация также не изменилась, Александр Медведев на связи с его представителем», — сказал Семак на пресс-конференции.

В прошедшем сезоне Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах.

28 июня появилась информация, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».

В прошедшем сезоне бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Ранее Семак сообщил, что ещё не принял решение об окончательном составе на матч за Суперкубок России с ЦСКА.