Семак рассказал о ситуации с Кузяевым и Венделом
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«Кузяев — свободный агент. Он заслужил на 100% поступить так, как считает нужным. Мы желаем ему удачи. По поводу Вендела ситуация также не изменилась, Александр Медведев на связи с его представителем», — сказал Семак на пресс-конференции.
В прошедшем сезоне Кузяев забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах.
28 июня появилась информация, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».
В прошедшем сезоне бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
Ранее Семак сообщил, что ещё не принял решение об окончательном составе на матч за Суперкубок России с ЦСКА.