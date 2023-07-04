Семак: решение о составе на матч с ЦСКА за Суперкубок ещё не принято

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что ещё не принял решение об окончательном составе на матч за Суперкубок России с ЦСКА.

«Решение о составе на матч за Суперкубок ещё не принято. Посмотрим, в каком функциональном состоянии игроки подойдут к этой игре. Нам хочется, чтобы состав был ближе к оптимальному», — сказал Семак на пресс-конференции.

Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.

ЦСКА является обладателем Кубка России, «Зенит» — победителем Российской премьер-лиги.

Ранее Семак объяснил, почему Васильев получил 75 минут в матче с «Црвена звезда».