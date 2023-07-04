Узнать больше

Семак: решение о составе на матч с ЦСКА за Суперкубок ещё не принято

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что ещё не принял решение об окончательном составе на матч за Суперкубок России с ЦСКА.
Семак: решение о составе на матч с ЦСКА за Суперкубок ещё не принято
  • globallookpress.com

«Решение о составе на матч за Суперкубок ещё не принято. Посмотрим, в каком функциональном состоянии игроки подойдут к этой игре. Нам хочется, чтобы состав был ближе к оптимальному», — сказал Семак на пресс-конференции.

Встреча красно-синих и сине-бело-голубых пройдёт на «Ак Барс Арене» в Казани. Игра состоится 15 июля и начнётся в 17:00 мск.

ЦСКА является обладателем Кубка России, «Зенит» — победителем Российской премьер-лиги.

Ранее Семак объяснил, почему Васильев получил 75 минут в матче с «Црвена звезда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить