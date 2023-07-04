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Семак объяснил, почему Васильев получил 75 минут в матче с «Црвена звезда»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему полузащитник Дмитрий Васильев получил 75 минут игрового времени в матче Кубка PARI Премьер с «Црвена звезда».
Семак объяснил, почему Васильев получил 75 минут в матче с «Црвена звезда»
  • globallookpress.com

«Васильев получил 75 минут сегодня, именно потому что хорошо сыграл в предыдущем матче. Он хорошо смотрится на тренировках и хорошо развит физически. Сегодня он с давлением справился», — сказал Семак на пресс-конференции.

Напомним, что игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» с «Црвена звезда» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Барака Бахара.

У победивших отличились Мирко Иванич (39-я минута), Жан-Филипп Крассо (88-я). В составе проигравших мяч забил Эдуардо Кейрос (62-я).

«Зенит» в следующем матче 9 июля сыграет с «Фенербахче».

Ранее Семак рассказал, когда определится с основным вратарём «Зенита» на сезон-2023/24.

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