Семак объяснил, почему Васильев получил 75 минут в матче с «Црвена звезда»
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«Васильев получил 75 минут сегодня, именно потому что хорошо сыграл в предыдущем матче. Он хорошо смотрится на тренировках и хорошо развит физически. Сегодня он с давлением справился», — сказал Семак на пресс-конференции.
Напомним, что игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» с «Црвена звезда» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Барака Бахара.
У победивших отличились Мирко Иванич (39-я минута), Жан-Филипп Крассо (88-я). В составе проигравших мяч забил Эдуардо Кейрос (62-я).
«Зенит» в следующем матче 9 июля сыграет с «Фенербахче».
Ранее Семак рассказал, когда определится с основным вратарём «Зенита» на сезон-2023/24.