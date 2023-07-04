Семак рассказал, когда определится с основным вратарём «Зенита» на сезон-2023/24

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об основном голкипере команды на следующий сезон.

«Когда определимся, кто будет первым номером? Мы определимся до начала официальных матчей. У нас есть время. Всегда решает главный тренер. У нас всего три матча, поэтому всем даём возможность. Будущее всех вратарей? Будем принимать решение: кто останется, а кто, возможно, уйдёт в аренду», — сказал Семак на пресс-конференции.

Напомним, что игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» с «Црвеной Звездой» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Барака Бахара.

У победивших отличились Мирко Иванич (39-я минута), Жан-Филипп Крассо (88-я). В составе проигравших мяч забил Эдуардо Кейрос (62-я).

«Зенит» в следующем матче 9 июля сыграет с «Фенербахче».

Ранее Семак высказался о поражении своей команды от «Црвены звезды» в Кубке PARI Премьер.